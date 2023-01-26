Женщин мегаполиса приглашают на бесплатную диагностику

28 января в Шымкентском городском онкологическом центре пройдет День открытых дверей.

В этот день с утра до обеда высококвалифицированные специалисты: онкогинекологи, маммологи проведут консультации, также можно будет пройти и диагностику на бесплатной основе. Это делается для того, чтобы вовремя выявить злокачественные образования, опухоли, онкологические заболевания.

Итак, день открытых дверей пройдет в эту субботу, 28 января, с 9 часов утра до 13:00 часов.

Адрес: улица Байтурсынова 85 А, городской центр онкологии

CALL-CENTRE: 8 (7252)38-00-70

МЕСТО РЕГИСТРАЦИИ: 8 (7252)38-00-83 (ВН-134)Ж

Медики советуют не пренебрегать своим здоровьем, вовремя обращать внимание на «тревожные сигналы» тела и регулярно обследоваться.