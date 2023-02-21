48-летнего сбытчика наркотиков задержали в Шымкенте

Очередного сбытчика наркотиков задержала полиция Шымкента. Мужчина попался с поличным.

При себе у него было 9 спичечных коробков с увеселительной травой. Как показала экспертиза, это была сушеная марихуана весом 37 граммов.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса РК “незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов”, проводится досудебное расследование.

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Сотрудники полиции предупреждают, что любое действие, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, преследуется по закону.