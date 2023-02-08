Аппарат Айтенова оказался самым бюджетным по стране

Аппарат акима Шымкента оказался самым бюджетным и расположился на последней строчке рейтинга.

Как выяснилось, в 2023 году самый дорогой аппарат оказался у акима новой области Жетісу Бейбита Исабаева. На него выделили 4 млрд тенге. Самым незатратным стал аппарат акима Шымкента -1,3 млрд тенге, передает OTYRAR со ссылкой на материал издания Press.kz.

В пятерку лидеров с суммами выше 3,1 млрд тенге также вошли команды акимов Алматинской, Туркестанской и Акмолинской области, а также Алматы.

За что отвечает аппарат акима?

За руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и глав региона. Это государственное учреждение, которое финансируется за счет местного бюджета.

Функции аппаратов акимов могут различаться, но в целом сводятся к одному – чтобы аким хорошо работал, и, чтобы о его работе знали жители.