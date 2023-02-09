Доступные кредиты на развитие бизнеса выдадут в Шымкенте

В этом году будет запущен механизм предоставления микрокредитов гражданам до 35 лет под 2,5 процента годовых.

Новая возможность для молодежи начать бизнес появилась в Шымкенте. По этой программе развития молодежного предпринимательства в Шымкенте планируется микрокредитовать 261 человек. Для проекта, который будет реализован в этом году впервые, из казны города выделено 1 млрд 300 миллионов тенге.

“Микрокредитование молодёжи в Шымкенте, как и во всём Казахстане, начинается впервые согласно указу Президента республики. В этих целях между министерством финансов и министерством труда и социальной защиты был подписан меморандум. У нас получат кредиты 261 человек. Получить его можно через доверенное лицо, то есть агента. Доверенным лицом в этом случае выступает Аграрная кредитная корпорация”, – рассказал заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты г. Шымкента Максат Жолдасбек.

Претендовать на финансирование сможет молодёжь из числа безработных или предпринимателей, срок государственной регистрации которых, в качестве индивидуального предпринимателя на момент обращения за микрокредитом, составляет менее пяти лет. При оформлении кредита будет учитываться возраст получателя.

«Условия микрокредитования привлекательные. Срок предоставления кредита молодым людям, желающим развивать собственный бизнес, достигает пяти лет, а для проектов в области животноводства до 7. Максимальная сумма 5 миллионов тенге. При этом требуется залоговое обеспечение», — говорит заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты г. Шымкента Максат Жолдасбек.

Льготный период погашения основного долга составляет не более трети от продолжительности срока микрокредитования. На программу развития молодежного предпринимательства в этом году выделен 1 млрд 300 миллионов тенге.