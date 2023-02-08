Дождь, снегопад и сильные ветра обрушатся на Шымкент

В ближайшие 3 дня в южных регионах страны изменится погода. Нас ожидают метели, сильный снег, дожди и снова минусовая температура, передает OTYRAR.

Представляем вашему вниманию погоду на 8-9-10 февраля.

Итак, сегодня, 8 февраля сохранится переменная облачность, обещают небольшой дождь днем. Ветер юго-восточный с переходом на юго- западный 8-13, утром и днем порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4, днем 12-14 тепла.

9 февраля уже пойдут сильные осадки: дождь с переходом в снег. Небо будет облачным, ветер юго-западный с переходом на северо-западный с порывами 17-22 м/с. Температура воздуха ночью и днем 2-4 тепла.

10 февраля синоптики Казгидромета обещают сильный снег, метель, ветер северо-западный, северный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -9-11 градусов мороза, днем 3-5 мороза.