Каратауйский суд: Число преступлений увеличилось

Кражи, распространение наркотиков и ДТП стали чаще совершать в Каратауском районе Шымкента.

По данным председателя районного суда, свою активность удвоили и интернет-мошенники. В прошлом году рассмотрено свыше 80 дел, связанных с финансовыми пирамидами и онлайн обманом. Ущерб исчисляется миллионами.

Алпысбай Налибаев, председатель Каратауского районного суда г.Шымкента:

«По уголовным делам в районный суд поступило 464 дел в отношении 521 лица. Больше 400 дел уже окончены, приговор вынесен по 237 делам. В отношении 68 лиц вынесено лишение свободы, в отношении 102 назначено ограничение свободы. Больше 60 лиц привлечены к общественным работам».

Частыми причинами обращения в суд стали семейные конфликты, земельные и наследственные споры. Приходят и с претензиями в адрес розничной торговли, бытовых услуг и электронной коммерции. За год в Каратауском районе рассмотрены свыше 5 тысяч гражданских исков.

Алпысбай Налибаев, председатель Каратауского районного суда г.Шымкента:

«За отчетный период в 2022 году в районный суд поступило 5687 гражданских исков. Окончены 3369 дел. С решением суда рассмотрено 1681 дело, 861 лицу вынесен судебный приказ. Больше 800 дел оставлены без рассмотрения, 340 дел прекращено судебным производством. Из них с примирением рассмотрены 299 дел».

Избегать нервных срывов, при решении споров, призван проект «Семейный суд» и процедура досудебного примирения. Медиация позволяет достичь определенных условий, при которых довольными остаются обе стороны.