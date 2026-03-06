Реклама
Казахстан делится опытом статистики о детях на международной встрече

Редактор Юлия Машковская
Бюро национальной статистики агентства по стратегическому планированию и реформам РК

В Женеве проходит экспертная встреча Европейская экономическая комиссия ООН и ЮНИСЕФ, посвящённая развитию статистики о детях. В мероприятии участвуют представители национальных статистических служб, правительств и международных организаций.

Казахстан председательствует на сессии сети TransMonEE — проекта, объединяющего статистические ведомства стран Европы и Центральной Азии более 30 лет.

«Для Казахстана производство качественных и доступных данных о детях является национальным приоритетом. Мы готовы делиться инновациями и совместно искать решения, отвечающие современным вызовам детства», — отметила заместитель руководителя Бюро национальной статистики АСПиР РК Гульмира Караулова.

Как подчеркнули участники встречи, качественные данные помогают принимать эффективные государственные решения в сфере защиты и поддержки детей.

Представитель ЮНИСЕФ в Казахстане Рашед Мустафа Сарвар отметил, что страна демонстрирует значительный прогресс в цифровой трансформации и применении технологий для поддержки детей и семей.

