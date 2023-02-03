Казахстанцы могут накопить на высшее образование ребенка

В Казахстане появился новый механизм, позволяющий накопить средства на обучение детей в вузе. Это добровольное образовательное накопительное страхование.

Накопить на вуз казахстанцы смогут в рамках добровольного образовательного накопительного страхования. Эта услуга работает как депозит с годовой ставкой 8%. На такой депозит будет начисляться и государственная премия. Чтобы открыть счет, нужно обратиться в страховую компанию, выбрать университет и определить сумму которая необходима для покрытия расходов на обучение. Начинать копить на обучение в вузе можно даже если ребенок еще учится в первом классе. Кроме того, счет будет застрахован.

«Если родитель, который будет копить деньги, умрет или получит инвалидность первой или второй степени, то страховая организация в этот момент страхует страхователя. Все выплаты, которые он хотел накопить по договору страхования, они будут выплачиваться студенту», — говорит Гулфариза Азиз, главный специалист управления актуарных расчетов АРРФР РК.

Накопленные средства переводят напрямую в университет. Если средств на счету будет больше, то их можно будет изъять. При этом если студента отчисляют, у него есть три года, чтобы поступить вновь, или же родителям придется вернуть премии государства. При этом, если студент поступает на грант, то накопленные средства можно перенаправить на второго ребенка или получить наличными. Казахстанцы говорят, копить на образование нужно как можно раньше.

«Чем раньше тем лучше. У меня уже учатся дети, а копить я начал с рождения«, — говорит житель Шымкента.

«Обязательно надо копить, по немножку хоть», — говорит жительница Шымкента.

По словам специалистов, отправить ребенка учиться в университет для многих казахстанцев непозволительная роскошь. Ведь суммы за обучение неподъемные. А поступить на грант удается не всем, да и места ограничены. Именно поэтому в правительстве должны рассмотреть вопрос, как сделать обучение дешевле. Один из вариантов — онлайн обучение. Можно сэкономить на обслуживании аудиторий, общежитиях и даже проезде, ведь многие студенты учатся в крупных городах страны.

«За рубежом онлайн дипломы приравнены к обычным дипломам, это всего лишь способ получения образования. Если мы хотим соответствовать рынку Европы, США, Юго-Восточной Азии, где этот формат достаточно широко распространен и используется, нам нужно принять быстрые организационные методические меры», — говорит Нуркен Халыкберген, внештатный советник министра науки и высшего образования РК.

По словам специалиста, онлайн обучение в разы дешевле офлайн образования. Если обучение в вузах Америки, например, стоит порядка 60 тысяч долларов, то такой же курс обучения только онлайн обойдется всего в 3-4 тысячи долларов.