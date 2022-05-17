Шымкентского школьника пригласили 34 вуза мира

Мираса Сеилхана, ученика 11 класса лицея «Білім-Инновация» пригласили на обучение американские, британские, итальянские и австралийские вузы, передает OTYRAR.

Юноша является президентом своей школы и основателем таких проектов как bil PRESS и BIL VOLUNTEERS. По словам Мираса Сеилхана, он всегда мечтал поступить в престижный зарубежный вуз. Подготовку к поступлению Мирас начал еще в 9 классе.

Упорная и длительная подготовка, квалифицированные педагоги и качественное образование помогли Мирасу показать лучшие результаты. Он сдал международные тесты: IELTS — 8.0 баллов, Duolingo — 135, написал мотивационное эссе из 650 слов.

После этого школьник из южного мегаполиса получил приглашение на обучение из 34 вуза мира, а именно 12 американских вузов, 5 британских, 5 учебных заведений из Канады, 1 из Испании, 4 из Австралии, а также других стран.

Сейчас его выбор остановился на университетах: Colgate University, London School of Economics и Ithaca College. Мирас Сеилхан планирует изучать финансы и экономику. После окончания, юноша хочет вернуться на родину и применить полученные знания для улучшения нашей страны.

«Я очень благодарен своим преподавателям. Они сыграли огромную роль. В частности хочу поблагодарить моего профориентатора Дугата и дядю Нурбека, который подготовил меня к сдаче IELTS. В целом, с 9 класса до конца 11 я тратил время только на подготовку к поступлению«, — говорит Мирас Сеилхан.

Посмотреть сюжет об одаренном юноше из южного мегаполиса можно тут.