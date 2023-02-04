Медика, продававшего трамадол в аптеке, задержали в области

В Туркестанской области, Шардаре, наладили продажу психотропных веществ в одной из аптек города.

Медика задержали во время очередной сделки. 340 таблеток за 30 тысяч тенге мужчина продал клиенту без разрешающих на то документов.

Напомним, трамадол- это тяжелое психотропное лекарство, приравненное к наркотикам. Оно отпускается строго по рецепту тяжелобольным пациентам.

«Собранные материалы будут переданы в департамент комитета медицинского и фармацевтического контроля по Туркестанской области для принятия решения, предусмотренного ч.1. ст. 426 КоАП РК «Нарушение правил фармацевтической деятельности и сферы обращения лекарственных средств и медицинских изделий»», — сообщил начальние ДП Туркестанской области Курманбек Сахов.