Пенсионерка сбывала психотропные в Туркестанской области

В Келесском районе полицейские задержали пенсионерку за сбыт психотропных препаратов, передает OTYRAR.

О том что некая женщина продает «запрещенку» на дому, рассказали местные жители на встрече акиму области Умирзаку Шукееву.

После этого полицейские создали оперативную группу. Опросив горожан, они прибыли по месту жительства. Женщину поймали с поличным, когда из ее дома выходил мужчина с психотропными препаратами на руках. Он приобрел 10 пластинок «Трамадола».

61-летняя женщина полностью признала свою вину и добровольно отдала еще 35 пластинок психотропных препаратов. Ее задержали, а собранные материалы направили в Департамент фармацевтического контроля для принятия законного решения.

Какое наказание понесет пенсионерка и откуда у нее запрещенные психотропные лекарства, пока неизвестно.

Для справки: «Трамадол» – второй по эффективности препарат после морфия, который содержит наркотические вещества в составе. Его применяют исключительно по назначению врача и чаще всего только в специализированных больницах. При употреблении «Трамадола» пациент испытывает чувство эйфории и релакса, но быстро впадает в зависимость.