На сколько безопасны школы в Шымкенте

Власти Шымкента одними из первых в республике обеспечили школы города повышенными мерами безопасности.

Почти в каждом учебном заведении установлены камеры наружного наблюдения и противопожарная сигнализация. По словам руководителей управления городского управления образования, риск возникновения чрезвычайных ситуаций в стенах школ таким образом сводится к минимуму.

Сегодня в Шымкенте насчитывается 246 школ, из них 151 государственная, в которых обучается почти 250 тысяч детей. Безопасность детей в ходе учебного процесса регламентируется рядом законодательных актов. Система охраны порядка насчитывает несколько степеней защиты и первая из них — обязательное присутствие в школах профессиональных охранников.

«Охрану в школах осуществляют сотрудники специализированных агентств. Охранные компании вбираются в ходе открытого конкурса. Победители сразу приступают к работе. Охранники оснащены металлоискателями. При входе в школу они проверяют наличие металлических предметов у учеников и всех посетителей школы. Это первая степень охраны учебных заведений», — говорит заместитель руководителя управления образования г. Шымкента Рыскелди Алиш.

Следующие ступени школьной защиты — турникеты и камеры видео наблюдения. Современные турникеты оборудованы системой идентификации личности входящего в школу ученика или учителя. Посетителям же разрешается входить только с разрешения охраны. Но одним из главных элементов безопасности в школах является видеонаблюдение. Камеры установлены как в коридорах так и по периметру учебного заведения.

«Все школы Шымкента в прошлом году были оборудованы камерами видеонаблюдения. Камеры подключены к Центру Оперативного управления ДВД Шымкента, через них полицейские могут наблюдать, что происходит как на прилегающей к школе территории так и внутри учебного заведения. Одна из особенностей системы безопасности наличие тревожной кнопки. Если произойдёт какое-то чрезвычайное происшествие сигнал можно подать непосредственно на пульт городского Департамента внутренних дел. На пульте ДВД высвечивается каждая школа и в зависимости от того откуда пришёл сигнал отправляются полицейские экипажи», — рассказал заместитель руководителя управления образования г. Шымкента Рыскелди Алиш.

Руководители первой школы о вводе в строй системы безопасности доложили одними из первых среди учебных заведений Шымкента. Здесь под бдительным контролем каждый метр школьной территории. Камеры видеонаблюдения находятся на всех этажах и по периметру школы. На каждом этаже и тревожные кнопки.

«В целях безопасности учащихся в нашей школе установлены 37 видеокамер, 25 из них связаны с Центром Оперативного управления, остальные для внутри школьного наблюдения. У нас есть три тревожные кнопки сигнал от которых так же поступает на пульт ЦОУ ДВД. В школе установлено около 270 противопожарных датчиков. В случае возникновения огня подаётся сигнал и здесь в отдельном кабинете можно отследить в каком кабинете и на каком этаже произошло возгорание. Для тушения огня в каждом кабинете и коридорах, на расстоянии 50 метров друг от друга, закреплены огнетушители всего 120 штук», — рассказывает заместитель директора СШ № 1 им. Пушкина Замира Сарсеева.

Согласно официальной статистике, в реализации главных элементов школьной безопасности — подключению к ЦОУ, наличию тревожных кнопок, турникетов и охраны, шымкентские школы в числе лидеров на территории республики. Все эти пункты к началу этого года были исполнены на 100 процентов.