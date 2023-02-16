Новый корпус №8 школы сдадут в эксплуатацию 1 сентября

Старейшая школа-гимназия имени М. Х. Дулати расширится. Уже в новом учебном году сдадут в эксплуатацию новый корпус, передает OTYRAR.

Об этом сообщила руководитель Управления образования Шымкента Жанат Тажиева.

Новое здание рассчитано на 1 100 учеников, также предусмотрены актовый зал на 250 мест, спортивный зал, большая библиотека и 25 посадочных мест в ней, а также столовая на 320 учащихся.

Строительство дополнительного корпуса началось из-за того, что часть территории не соответствовала требованиям пожарной безопасности. Здание довольно старое, основана была школа еще 144 года назад.

Впрочем, это не мешает учреждению войти в список лучших «100 олимпийских школ» по Казахстану. Ученики гимназии показывают отличные результаты на всевозможных республиканских олимпиадах.