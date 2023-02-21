Нужно ли праздновать 23 февраля

Этот праздник не задушишь, не убьешь! Речь пойдет о празднике, который давно уже исчез из официального праздничного календаря, но, кажется, еще не выветрился из нашей памяти.

Если спросить сейчас навскидку, какие ассоциации приходят на ум в связи с 23 февраля, уверена, многие ответят однозначно: «Ну, конечно, это праздник для мужчин!» Пусть когда-то он назывался Днем Советской Армии и Военно-морского флота, его мускульно-гендерную окрашенность никто не отменял.

Да и кто вообще рассматривает мужчин только как воинов и защитников Родины? Наверное, только военкомат. Ну а мы, женщины, любим и ценим их за другие достоинства, поэтому в этот день воздаем им должное с неподдельной искренностью и величайшей любовью!

Несправедливые перекосы

Вообще-то, 23 февраля до сих пор является Днем защитника Отечества в ряде стран постсоветского пространства: в России, Беларуси, Кыргызстане и Таджикистане.

Это вовсе не потому, что они более фанатичны в приверженности общей истории. Может, просто не захотели ничего менять. Может, государственные мужи рассудили мудро: «Как чествовали в этот день мужчин, так и будут чествовать. И никуда от этого не денешься».

Столетнюю традицию не сотрешь мгновенно и бесследно, как ластиком, из тетради памяти. А ведь празднику действительно сто лет: он был учрежден в 1922 году и прочно укоренился в жизни нескольких поколений.

Если задуматься, этот исключительно мужской праздник надо оставить хотя бы потому, что в сравнении с многочисленными женскими он стоит в унылом одиночестве. Вот у женщин, кроме непременного 8 Марта, есть еще бесчисленный сонм таких же «женоподобных».

Перечислю хотя бы православные, в которых больше разбираюсь: это День жен-мироносиц, праздник Петра и Февронии, День памяти святых Надежды, Любови, Веры и матери их Святой Софии. Мало того, у женщин есть День матери, День бабушки, День дочери, День девочек и даже День тещи. И во все эти дни женщин поздравляют, задаривают подарками, заваливают цветами, целуют, говорят всякие восторженные слова…

А кто дарит и кто заваливает? В основном мужчины!

А теперь перечислим праздники мужские. День защитника Отечества (в Казахстане 7 мая) – это раз. День отца (21 июня) – это два. Не маловато будет? По факту здесь наблюдается какая-то дискриминация по половому признаку, где явно ущемляется наш самый сильный пол.

По-моему, вопиющая несправедливость.

А если взять мировую тенденцию с уклоном в воинствующий феминизм, то мужчин вообще вгоняют в какие-то нечеловеческие рамки. У нас, конечно, не так все запущено: сказываются восточные и православные традиционные устои. Но вот на Западе… Слышали о таком социальном троллинге, как харассмент? Его смысл расшифровывается как «приставание» или «домогательство», которое трактуется законом довольно широко и невнятно.

Был прецедент, кажется, во Флориде, когда сотрудница одной из компаний подала в суд на своего начальника за сексуальное домогательство на рабочем месте. А суть претензий была такова: «Он постоянно смотрит на меня непристойно-оценивающим взглядом, открывает передо мной двери, сально улыбается, в общем, прохода не дает…»

Это дело, впрочем, благополучно развалилось в ходе расследования обстоятельств, а могло быть и хуже. Причинами обвинения в домогательстве могут стать неудачная шутка, комментарий о внешности женщины, приглашение на ужин, расцененное как призыв на свидание, и просто невинный комплимент. Не дай бог мужчине случайно прикоснуться к такой чувствительной барышне – тут он точно попадет в безжалостные руки Фемиды. Это тот случай, когда харассмент доводят до маразма…

Быть мужчиной – ответственное дело

Конечно, сейчас 23 февраля – это просто праздник всех мужчин, находящийся в противовесе к грядущему женскому дню. Но он был придуман все-таки не с целью воспеть хвалу мужской половине человечества, не в личных, а в государственных интересах.

Необходимо было напомнить мужчине о его первоначальной миссии: если потребуется, то надо встать под ружье и защищать Отечество, не щадя живота своего. Не спорю, это благородное предназначение. Но все ли мужчины осознают эту высокую гражданскую ответственность?

Порассуждаем, не мудрствуя лукаво, хотя бы с позиции родителей, имеющих сыновей призывного возраста. Все ли готовы отправить сына в армию, напутствуя скупыми ободряющими словами: «Служи, сынок, неси с достоинством и честью звание защитника Родины!» Ну, пусть не так высокопарно, но что-то в этом роде.

Уверена, не все.

Если честно, то большинство родителей, особенно мамы, воспринимают призыв сыновей в армию как наказание, заточение или судный день. Вдобавок ко всему пресса периодически распаляет общество разными армейскими страшилками. То в какой-то части парня «деды» замордовали до смерти, то где-то случилась эпидемия неведомой этиологии, то новобранец не выдержал тягот армейской службы и дезертировал, что карается законом.

Это понятно: армия не оздоровительный лагерь и не курорт. Но, согласитесь, и в «мирной» жизни сильные мальчики порой бьют слабых; инфекцию можно подхватить где угодно, а тяготы жизни вообще сопутствуют человеку на каждом шагу. Значит, дело не в тяготах, а в неготовности будущих защитников встретить грядущие испытания во всеоружии – психическом и физическом.

Простая статистика рисует печальную картину: уровень физического развития казахстанских призывников все чаще не соответствует нормативным параметрам. Юноши – бледные, анемичные, слабосильные, для которых компьютер – единственный в жизни тренажер. Вряд ли они смогут быстро адаптироваться к суровым армейским реалиям. Конечно, можно понять родителей, удрученных принудительной разлукой с любимым чадом.

Но если расставание неизбежно, если вы не собираетесь «откосить» от армии, то растите изначально МУЖЧИНУ, а не второстепенный придаток к «материнской плате».

Вообще-то, отношение к армии в последние десятилетия довольно заметно изменилось к лучшему.

Несомненно, это напрямую зависит от роста благосостояния общества в целом, ведь армия – это его неотъемлемая часть. По сравнению с нулевыми годами значительно смягчились нравы, потихоньку стала выравниваться ситуация с патриотическим воспитанием молодежи.

Явно наметился еще один обнадеживающий для армии сдвиг. Работодатели при приеме на работу все чаще стали отдавать предпочтение молодым мужчинам, отслужившим в Вооруженных силах страны.

Для них это значит, что потенциальный сотрудник хорошо знаком с дисциплиной и субординацией, имеет коммуникативные навыки, за его плечами уже имеется опыт выживания в чужеродной среде и, что немаловажно, он готов к преодолению возможных критических ситуаций. Армейская закалка не проходит бесследно.

И все же хочется, чтобы нашим мужчинам не пришлось применять свои армейские навыки на практике в горячих точках. В этом случае годичный срок прохождения срочной службы покажется всем легкой утренней пробежкой на свежем воздухе… Ведь еще совсем недавно реальная война казалась нам чем-то вроде компьютерной игры в «стрелялки», где все горит, грохочет и взрывается, но все при этом живы и здоровы. Оказалось, что это не так. Последние события – совсем не далеко, за соседским «забором» – ужасающий тому пример. Так что, будем молиться и уповать, чтобы минула нас чаша сия…

«Берегите мужчин!»

Эта фраза, похожая на лозунг, появилась в информационном пространстве где-то на рубеже между прошлым и нынешним веком. А вернее, в конце жутких 90-х. До сих пор помню своеобразную стихийную «биржу труда» в Шымкенте на Туркестанской, где наши мужчины с потухшими от безнадежности глазами продавали свой труд за копейки. В основной массе там не было маргиналов или опустившихся личностей. Там стояли и квалифицированные специалисты, порою с высшим образованием, которых время вышвырнуло из закрытых предприятий на грязную обочину жизни. Сколько когда-то уверенных в себе мужчин оказалось в психологическом коллапсе, сколько судеб сломалось…

А все от того, что социум исторически требовал от мужчин непременных доминирующих качеств и заставлял играть роль добытчика, кормильца и семейного гегемона. У женщин были свои, не менее сложные обязанности, но мужчина должен был – хоть ты тресни! – но принести в дом добытый кусок, условно говоря, убитого мамонта для прокорма голодных детских ртов. Не всякий мог нести эту ношу. Оказалось, что и сильный пол не всесилен, не меньше нашего подвержен стрессам, а зачастую обладает чувствительной ранимой душой.

Подтверждают это и психологи. Мужчина может быть уязвимым и неуверенным в себе, как всякий нормальный человек, но признать свои слабости ему неимоверно сложно. Так уж он устроен природой. Тем более что у мужчин нет защитных психологических механизмов, свойственных женщинам, таких как, например, слезы, причитания, вздымания рук и другие проявления истерического толка. Ему по жизни предписаны сдержанность и холодный рассудок. И только мудрая любящая женщина, идущая по жизни рядом, может облегчить его неподъемную душевную ношу, а значит, вовремя поддержать и уберечь от психологического надлома. Поверьте, это нетрудно.

Вот психологи советуют:

1. Если мужчина попросил о помощи, значит, ему это действительно нужно. Сделайте так, как он просит. Действуйте мягко, деликатно. Ни в коем случае не критикуйте, не упрекайте и не пилите его.

2. Если мужчина о помощи не просит – не навязывайтесь!

3. Поддерживайте любимого человека во всех его решениях и принимайте его позицию. Пусть ваш мужчина чувствует и знает, что вы всегда на его стороне, а надежный тыл ему обеспечен.

Эти рецепты просты, как все гениальное, и от вас не убудет, если воздержитесь вносить в ситуацию свои коррективы. Не лишне прислушаться и к библейским советам, словно предназначенным для мужчин. В Библии сказано: «Ни сыну, ни жене, ни брату, ни другу не давай власти над собой при жизни твоей. Доколе ты жив и дыхание в тебе, не заменяй себя никем…»

Мужчине надо всегда быть таким, каков он есть. Для него самое главное – найти себя и реализоваться. И если женщина в этом поможет, то в семье навсегда воцарятся счастье, гармония и благодать…

Елена Летягина