Пенсионерка-мошенница ловко выманила 7 млн у потерпевшей

Почти 7 миллионов тенге отдала жительница Шымкента аферистке, которая обещала помощь в приобретении жилья по госпрограмме.

Свое вознаграждение 6 миллионов 650 тыс. тенге она получила сразу, однако обещаний выполнять не собиралась. Потерпевшая написала заявление в полицию. Подозреваемую в мошенничестве задержали. Ей оказалась 63-летняя пенсионерка, ранее судимая за аналогичное преступление!

Омирбек Зиябек, заместитель начальника следственного отдела Аль-Фарабийского РУП ДП г.Шымкента:

«Заявление следователи Аль-Фарабийского РУП зарегистрировали по статье 190 УК РК «мошенничество». В результате проведенных розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемую. Ею оказалась ранее судимая за мошенничество 63-летняя пенсионерка. В настоящее время проводится досудебное расследование. Чтобы не стать жертвой подобных фактов мошенничества рекомендуется не доверять малознакомым лицам, государственные услуги получать только в соответствующих учреждениях и все вопросы, касающиеся государственных программ решать в рамках закона».

Как отметили в полиции, санкция данной статьи предусматривает наказание ограничение свободы на срок от 3 до 7 лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.