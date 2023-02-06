Подросток засунул себе в нос кольцо и не смог его снять

В службу спасения поступило необычное сообщение: подросток засунул в нос кольцо и не может его вытащить. Юноше требовалась медицинская помощь.

Родители мальчика обратились в травматологию. Прибывшим на место спасателям пришлось воспользоваться слесарными инструментами.

По итогу железное кольцо удалось извлечь. К счастью, мальчик несильно пострадал. Спасатели убедительно просят родителей следить за детьми, особенно за малышами, которые очень любят засовывать в дыхательные пути маленькие игрушки и иногда кусочки еды.