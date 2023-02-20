Самовыдвиженцы Шымкента. Кто претендует на депутатское кресло

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Шынар Оразова
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Информация о регистрации кандидатов в депутаты городского маслихата по состоянию на 18.00 часов 18 февраля 2023 года.

Судя по списку, который предоставил ЦИК, самому молодому претенденту всего 23 года, а самый возрастной кандидат в депутаты отметил своей 72-летие. Итак, по одномандатным территориальным избирательным округам зарегистрированы 114 претендента.

п/п

 Фамилия, имя, отчество год рождения место работы, занимаемая должность
№1 округ
1 Алимбаев Нурлан Абдинабиевич 1987  

Телерадиокомплекс Президента Р.К. «Жибек жолы» телеканал

Журналист
2 Кожаев Орынбасар Ергешович 1961 Архитектор ТОО «ШСКК» заместитель директора
3 Салибоев Минаимбек Джулбекович 1968 ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»,

Инженер-эксперт
4 Исхахов Талгат Жунисбекович 1968 ТОО «Бал Текстиль» директор
5 Балтабеков Бакыт Турсынбаевич 1978 Заместитель директора по хозяйственной части

школы №59
6 Аюбек Бақнұр Ерболатұлы 2000 Ген директор «Экобазар», советник акима Нуринского района
7 Абилов Сердалы Ергалиевич 1958 Пенсионер ТОО «Куан» зам директор
8 Момбаев Жарас Амантаевич 1988 ТОО «Газовое хозяйство» «Шымкент газ» директор
№2 округ
1 Тағайбек Нұрдәулет Маратұлы 1999 ТОО «Nur Texas», ТОО «Сапа құрылыс» — директор
2 Нуржаев Марат Усманалиевич 1977 ТОО «Nur Usman» — директор
3 Балабиев Нұрсұлтан Қайратұлы 1991 ТОО «Самал Транзит» — директор
4 Копбаев Бахитжан Конысбаевич 1970 Общественное объединение
5 Еспенбетов Бахытбек Есиркепович 1960 Пенсионер
6 Мынбаев Серик Ибрагимов 1963 Шымкентский городской психиатрический оздоровительный центр – главный врач
№3 округ
1 Кобланова Нургуль Турезовна 1977 ТОО «KazExpert Trade» директор
2 Жолдыходжаев Мурат Жанабаевич 1987 Частный предприниматель
3 Даулеталиев Куаныш Амирсеитович 1976 Частный предприниматель
4 Мамыкова Назипа Дарханбаевна 1989 Республиканская газета «Саяси-ақпарат» директор
5 Оспан Назар Қамбарұлы 1996 Частный предприниматель
6 Рахимбергенов Ермек Сайлаубекович 1987 ТОО «Astana Tumar LTD» директор
7 Өтеген Жанысбек Тұрсынәліұлы 1951 Пенсионер
8 Баймаханов Мэлс Талгатович 1983 ТОО «Shymkent Park Hotel» директор
9 Баидрахманов Адиль Полатович 1985 ТОО «Даут инжиниринг» директор
10 Тастемиров Нурлан Куанышбаевич 1971 ТОО «Казреахим» директор
№4 округ
1 Курпебаев Нуралы Баймолдаевич 1977 ТОО «ПК-ЮГ» директор
2 Батыршаев Бауржан Мухамбетжанулы 1972 ИП «Батырашев Б.М»
3 Мырзаев Мадияр Полатханович 1975 Частный предприниматель
4 Альжанова Рано Ганижановна 1981 Временно безработная
5 Жораев Жамалбек Асанович 1971 ИП «Жораев Ж.А.»
6 Умурзакова Акмарал Актаевна 1974 ИП «Умурзакова» директор
7 Керимбаева Наргиза Абайдуллаевна 1981 ЖШС «Retail Stores Kazakhstan» генеральный директор
8 Жанбуршын Жолдасбек Лесович 1965 водитель
9 Акаев Куанышбек Аманбекович 1984 ЖШС «Стекло Система» директоры
10 Сейтінбет Жарқынбек 1951 «Центр развития институтов демократии» директоры
11 Умурзакова Роза Сарсенбаевна 1963 Временно не работает
№5 округ
1 Исмаилова Назипа Тилеубаевна 1963 Индивидуальный предпринимтель
2 Султанова Тореайм Жолдыбаевна 1963 Индивидуальный предпринимтель
3 Шәріп Дәрменбай Әлімқұлұлы 1964 ТОО «Д.Айдана» директор, главный редактор Республиканской газеты «Ардақ»
4 Кожатаев Бакытжан Рахимович 1966 Индивидуальный предпринимтель
5 Ережепов Бактыгали Аюбович 1974 Поликлиника инфекционных заболеваний г.Шымкент, главный врач
№6 округ
1 Әлібек Сейдехан Нұрмаханұлы 1961 Колледж имени М.Ауэзова, директор
2 Кожамжарова Дариякуль Пернешовна 1962 Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова, генеральный директор-Ректор
3 Журимбаев Канат Абдыхаликович 1963 Пенсионер
4 Азимбаев Данияр Онгарович 1993 ТОО «DE Support» директор
5 Алиев Муслим Зохрабович 1975 ТОО «Open Consulting», директор
№7 округ
1 Абишев Бокейхан Нуралиевич 1990 ТОО «Бөрте милка» генеральный директор
2 Омаров Жомарт Шайкыбекович 1968 Общественный благотворительный фонд «Хилует», директор
3 Арыстанбаев Ерик Алдабергенович 1983 JANA KZ QURYLYS
4 Бектурганов Рамазан Сейдахметович 1967 Областной Центр фтизиопульмонологии, начальник
5 Калиев Рустем Ильшатович 1973 УОГШ ПМПК заведующий 8701996552
6 Убайдуллаев Нургазы Медетханулы 1984 Частный судебный исполнитель региональной палаты города Шымкент
7 Байбосинов Сабит Абдашимович 1966 Клиническая больница №1 г.Шымкент
№8 округ
1 Рахимов Естай Адилханович 1991 Временно не работает
2 Кожабаев Кумисбек Есиркепович 1966 Адвокат
3 Калмуратов Муратали Оразалиевич 1977 Заместитель исполняющего обязанности секретаря партии «AMANAT «
4 Сайдуллаева Нилуфар Пахритдиновна 1988 Директор учебного центра ТОО «ArtSchool2020»
5 Омаров ЖенисбекАхибекович 1987 Заместитель начальника ТОО «KazPlastTrade»
6 Ефремов Сергей Александрович 1982 Фрилансер
7 ЖумабековНурлан Жарылкапович 1985 Временно безработный
8 Маликова Алима Амангельдиевна 1968 Директор ОСШ №86
№9 округ
1 Утегенов Шарипбай Абдумаликович 1963 председатель «Союза ветеранов локальных войн Афганистана и Республики Казахстан»
2 Райымкулов Демеу Жолдасулы 1990 Председатель Совета директоров «Общества инвалидов»
3 Яворский Евгений Анатольевич 1974 Директор офиса адвокатов
4 Дуйсебаев Максат Орынбекович 1974 временно безработный
5 Сейтов Марат Ережепулы 1967 ТОО «Автоимпульс», директор
6 Сарсенбиева Гулжазира Уласбековна 1983 Основатель художественной школы «АРТ-Шымкент», журналист
7 Шырынбекова Шарбат Оразалықызы 1974 Центр специального социального обслуживания №2
8 Нурлыбаев Асхат Мелдебекович 1990 Директор ПРО ГРУП ЛТД
9 Ашимова Жасмин Аскаровна 1994 Директор образовательного центра«Compass»
№10 округ
1 Сатыбалдиев Серик Маратович 1986 Шымкентская городская инфекционная больница, врач-инфекционист.
2 Тауасаров Сабит Юсупович 1985 ТОО»SANALI GROUP» директор
3 Аширбаев Байкен Аширбаевич 1970 «Firkan Retail Group» ЖШС, советник директора.
4 Анарбеков Нурпейс Жапарович 1956 Частный предприниматель
№11 округ
1 Косалиева Гаухар Шиналыевна 1984 Преподаватель ОСШ №72 им. С.Нурмагамбетова
2 Оразбаев Арман Ожанович 1986 Директор ИП Оразбаев А.О.
3 Нурмаханов Ерболат Жакипович 1974 Директор газтранспортного отдела ТОО «Азиялық Газ құбыры»
4 Қанжігіт Ғани Қанжігітұлы 1979 частный предприниматель
5 Молдабек Асқар Ағабекұлы 1981 Основатель ТОО «Заңғар Тренд», учредитель общественного фонда «Шексіз үміт»
6 Аманбаев Айдос Ергашевич 1979 Индивидуальный предприниматель, ИП «Жасақ» директор «Тассай Секюрити»
7 Әшір Убайдулла Даулетұлы 1958 Пенсионер
№12 округ
1 Джаматов Нодирбек Мирхашимович 1983 Директор ОСШ №113
2 Ертай Сейітбек Еркінбекұлы 1997 Частный предприниматель ИП «brand books»
3 Архабаева Алма Нураловна 1967 Директор ТОО «Корпорация Асыл-Арман»
4 Сулеева Анаркуль Амангельдиевна 1976 Главный редактор РҚА «Темірқазық-Ой»
5 Кенжекулова Жанат Затибековна 1978 ИП «Кенжекулова», директор
6 Шойбеков Нурымжан Аширбекович 1978 ИП «Арболит», директор
7 Жазыкбаева Жаннета Канаевна 1971 Уполномоченный по защите прав детей города Шымкент, советник акима города
8 Байболов Канат Сейтжанович 1966 Ректор Университета им. Ж.А.Ташенова
9 Утемисов Марат Бортаевич 1977 Директор по городу Шымкент АО «Bereke Bank»
10 Ашетаев Рустем Есимханович 1983 Работник ТОО «Woodern»
11 Көшербай Батырбек 1967 Директор ТОО «Company SK Group»
№13 округ
1 Мулашиков Жалол Хусанжанович 1991 Методист аппарата акима Каратауского района
2 Сулайманов Лазиз Низамханович 1980 Директор школы ТОО «А.Құнанбаев», директор ТОО «SOUTHALUPLAST»
3 Юлдашев Алишер Бахадирханович 1993 Технический руководитель ТОО «Сайрам құрылыс»,
4 Байбосынов Жандос Қалдыбекұлы 1997 ТОО «Архстрой-2005» Инженер
№14 округ
1 Рахметов Рысбек Узакбаевич 1982 АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» директор филиала
2 Байтугелов Берик Жолтаевич 1962 ТОО «Байтерек» Директор
3 Козбахов Шынгыс Лесбаевич 1984 ТОО «ЮГОЙЛPRO» директор
№15 округ
1 Бибатыров Жангали Конысбекович 1989 ТОО «А.Р.Т. — Құрылыс» начальник участка
2 Конакбаев Муфтулла Кулмуратович 1978 Учредитель, директор ТОО ГК «Зияткер»
3 Нурсейтов Ерхан Куандыкович 1972 №31 ОСШ имени Терешкова, директор
4 Куашбаев Дулат Саттарович 1988 «Болашақ» ЖК директор
5 Дуйсеков Казыбек Хансейтович 1961 индивидуальный предприниматель
6 Бейсеуов Махамбет Абдезимович 1968 Главный врач на ПХВ «Городская поликлиника№1»
7 Равшан Такен Манарбекұлы 1997 Индивидуальный предприниматель
№16 округ
1 Омар Абай Өсербайұлы 1988 Главный редактор информационно-познавательного портала «Кемел.кз»
2 Жанабаев Нурлан Смадиярович 1979 Областной фтизио-пульмонологический центр, врач мониторинга и оценки
3 Керимжанов Мерлан Абдрахманулы 1986 «Самрук қазына», «Жайлы мектеп», руководитель проекта
4 Джораев Ерлан Даткаевич 1981 Международный центр медиации, профессиональный медиатор
5 Карабеков Гани Ажидинович 1968 ТОО «Нурпромсервис» генеральный директор
6 Пернеева Аклима Ертайкызы 1979 Руководитель общественного благотворительного фонда «Ұлы Көш»
7 Мекенбаев Саян Керимбекович 1973 Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по видам борьбы №10 г. Шымкент. Директор
8 Джолбарисов Ербол Куанышбекович 1977 Индивидуальный предприниматель, член Общественного совета города Шымкент
9 Рустембеков Кенес Илясулы 1961 Индивидуальный предприниматель
Всего 114 зарегистрированных

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