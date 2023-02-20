Самовыдвиженцы Шымкента. Кто претендует на депутатское кресло

Информация о регистрации кандидатов в депутаты городского маслихата по состоянию на 18.00 часов 18 февраля 2023 года.
Судя по списку, который предоставил ЦИК, самому молодому претенденту всего 23 года, а самый возрастной кандидат в депутаты отметил своей 72-летие. Итак, по одномандатным территориальным избирательным округам зарегистрированы 114 претендента.
|№
п/п
|Фамилия, имя, отчество
|год рождения
|место работы, занимаемая должность
|№1 округ
|1
|Алимбаев Нурлан Абдинабиевич
|1987
|
Телерадиокомплекс Президента Р.К. «Жибек жолы» телеканал
Журналист
|2
|Кожаев Орынбасар Ергешович
|1961
|Архитектор ТОО «ШСКК» заместитель директора
|3
|Салибоев Минаимбек Джулбекович
|1968
|ТОО «Шымкент күрделі құрылыс»,
Инженер-эксперт
|4
|Исхахов Талгат Жунисбекович
|1968
|ТОО «Бал Текстиль» директор
|5
|Балтабеков Бакыт Турсынбаевич
|1978
|Заместитель директора по хозяйственной части
школы №59
|6
|Аюбек Бақнұр Ерболатұлы
|2000
|Ген директор «Экобазар», советник акима Нуринского района
|7
|Абилов Сердалы Ергалиевич
|1958
|Пенсионер ТОО «Куан» зам директор
|8
|Момбаев Жарас Амантаевич
|1988
|ТОО «Газовое хозяйство» «Шымкент газ» директор
|№2 округ
|1
|Тағайбек Нұрдәулет Маратұлы
|1999
|ТОО «Nur Texas», ТОО «Сапа құрылыс» — директор
|2
|Нуржаев Марат Усманалиевич
|1977
|ТОО «Nur Usman» — директор
|3
|Балабиев Нұрсұлтан Қайратұлы
|1991
|ТОО «Самал Транзит» — директор
|4
|Копбаев Бахитжан Конысбаевич
|1970
|Общественное объединение
|5
|Еспенбетов Бахытбек Есиркепович
|1960
|Пенсионер
|6
|Мынбаев Серик Ибрагимов
|1963
|Шымкентский городской психиатрический оздоровительный центр – главный врач
|№3 округ
|1
|Кобланова Нургуль Турезовна
|1977
|ТОО «KazExpert Trade» директор
|2
|Жолдыходжаев Мурат Жанабаевич
|1987
|Частный предприниматель
|3
|Даулеталиев Куаныш Амирсеитович
|1976
|Частный предприниматель
|4
|Мамыкова Назипа Дарханбаевна
|1989
|Республиканская газета «Саяси-ақпарат» директор
|5
|Оспан Назар Қамбарұлы
|1996
|Частный предприниматель
|6
|Рахимбергенов Ермек Сайлаубекович
|1987
|ТОО «Astana Tumar LTD» директор
|7
|Өтеген Жанысбек Тұрсынәліұлы
|1951
|Пенсионер
|8
|Баймаханов Мэлс Талгатович
|1983
|ТОО «Shymkent Park Hotel» директор
|9
|Баидрахманов Адиль Полатович
|1985
|ТОО «Даут инжиниринг» директор
|10
|Тастемиров Нурлан Куанышбаевич
|1971
|ТОО «Казреахим» директор
|№4 округ
|1
|Курпебаев Нуралы Баймолдаевич
|1977
|ТОО «ПК-ЮГ» директор
|2
|Батыршаев Бауржан Мухамбетжанулы
|1972
|ИП «Батырашев Б.М»
|3
|Мырзаев Мадияр Полатханович
|1975
|Частный предприниматель
|4
|Альжанова Рано Ганижановна
|1981
|Временно безработная
|5
|Жораев Жамалбек Асанович
|1971
|ИП «Жораев Ж.А.»
|6
|Умурзакова Акмарал Актаевна
|1974
|ИП «Умурзакова» директор
|7
|Керимбаева Наргиза Абайдуллаевна
|1981
|ЖШС «Retail Stores Kazakhstan» генеральный директор
|8
|Жанбуршын Жолдасбек Лесович
|1965
|водитель
|9
|Акаев Куанышбек Аманбекович
|1984
|ЖШС «Стекло Система» директоры
|10
|Сейтінбет Жарқынбек
|1951
|«Центр развития институтов демократии» директоры
|11
|Умурзакова Роза Сарсенбаевна
|1963
|Временно не работает
|№5 округ
|1
|Исмаилова Назипа Тилеубаевна
|1963
|Индивидуальный предпринимтель
|2
|Султанова Тореайм Жолдыбаевна
|1963
|Индивидуальный предпринимтель
|3
|Шәріп Дәрменбай Әлімқұлұлы
|1964
|ТОО «Д.Айдана» директор, главный редактор Республиканской газеты «Ардақ»
|4
|Кожатаев Бакытжан Рахимович
|1966
|Индивидуальный предпринимтель
|5
|Ережепов Бактыгали Аюбович
|1974
|Поликлиника инфекционных заболеваний г.Шымкент, главный врач
|№6 округ
|1
|Әлібек Сейдехан Нұрмаханұлы
|1961
|Колледж имени М.Ауэзова, директор
|2
|Кожамжарова Дариякуль Пернешовна
|1962
|Южно-Казахстанский университет имени М.Ауэзова, генеральный директор-Ректор
|3
|Журимбаев Канат Абдыхаликович
|1963
|Пенсионер
|4
|Азимбаев Данияр Онгарович
|1993
|ТОО «DE Support» директор
|5
|Алиев Муслим Зохрабович
|1975
|ТОО «Open Consulting», директор
|№7 округ
|1
|Абишев Бокейхан Нуралиевич
|1990
|ТОО «Бөрте милка» генеральный директор
|2
|Омаров Жомарт Шайкыбекович
|1968
|Общественный благотворительный фонд «Хилует», директор
|3
|Арыстанбаев Ерик Алдабергенович
|1983
|JANA KZ QURYLYS
|4
|Бектурганов Рамазан Сейдахметович
|1967
|Областной Центр фтизиопульмонологии, начальник
|5
|Калиев Рустем Ильшатович
|1973
|УОГШ ПМПК заведующий 8701996552
|6
|Убайдуллаев Нургазы Медетханулы
|1984
|Частный судебный исполнитель региональной палаты города Шымкент
|7
|Байбосинов Сабит Абдашимович
|1966
|Клиническая больница №1 г.Шымкент
|№8 округ
|1
|Рахимов Естай Адилханович
|1991
|Временно не работает
|2
|Кожабаев Кумисбек Есиркепович
|1966
|Адвокат
|3
|Калмуратов Муратали Оразалиевич
|1977
|Заместитель исполняющего обязанности секретаря партии «AMANAT «
|4
|Сайдуллаева Нилуфар Пахритдиновна
|1988
|Директор учебного центра ТОО «ArtSchool2020»
|5
|Омаров ЖенисбекАхибекович
|1987
|Заместитель начальника ТОО «KazPlastTrade»
|6
|Ефремов Сергей Александрович
|1982
|Фрилансер
|7
|ЖумабековНурлан Жарылкапович
|1985
|Временно безработный
|8
|Маликова Алима Амангельдиевна
|1968
|Директор ОСШ №86
|№9 округ
|1
|Утегенов Шарипбай Абдумаликович
|1963
|председатель «Союза ветеранов локальных войн Афганистана и Республики Казахстан»
|2
|Райымкулов Демеу Жолдасулы
|1990
|Председатель Совета директоров «Общества инвалидов»
|3
|Яворский Евгений Анатольевич
|1974
|Директор офиса адвокатов
|4
|Дуйсебаев Максат Орынбекович
|1974
|временно безработный
|5
|Сейтов Марат Ережепулы
|1967
|ТОО «Автоимпульс», директор
|6
|Сарсенбиева Гулжазира Уласбековна
|1983
|Основатель художественной школы «АРТ-Шымкент», журналист
|7
|Шырынбекова Шарбат Оразалықызы
|1974
|Центр специального социального обслуживания №2
|8
|Нурлыбаев Асхат Мелдебекович
|1990
|Директор ПРО ГРУП ЛТД
|9
|Ашимова Жасмин Аскаровна
|1994
|Директор образовательного центра«Compass»
|№10 округ
|1
|Сатыбалдиев Серик Маратович
|1986
|Шымкентская городская инфекционная больница, врач-инфекционист.
|2
|Тауасаров Сабит Юсупович
|1985
|ТОО»SANALI GROUP» директор
|3
|Аширбаев Байкен Аширбаевич
|1970
|«Firkan Retail Group» ЖШС, советник директора.
|4
|Анарбеков Нурпейс Жапарович
|1956
|Частный предприниматель
|№11 округ
|1
|Косалиева Гаухар Шиналыевна
|1984
|Преподаватель ОСШ №72 им. С.Нурмагамбетова
|2
|Оразбаев Арман Ожанович
|1986
|Директор ИП Оразбаев А.О.
|3
|Нурмаханов Ерболат Жакипович
|1974
|Директор газтранспортного отдела ТОО «Азиялық Газ құбыры»
|4
|Қанжігіт Ғани Қанжігітұлы
|1979
|частный предприниматель
|5
|Молдабек Асқар Ағабекұлы
|1981
|Основатель ТОО «Заңғар Тренд», учредитель общественного фонда «Шексіз үміт»
|6
|Аманбаев Айдос Ергашевич
|1979
|Индивидуальный предприниматель, ИП «Жасақ» директор «Тассай Секюрити»
|7
|Әшір Убайдулла Даулетұлы
|1958
|Пенсионер
|№12 округ
|1
|Джаматов Нодирбек Мирхашимович
|1983
|Директор ОСШ №113
|2
|Ертай Сейітбек Еркінбекұлы
|1997
|Частный предприниматель ИП «brand books»
|3
|Архабаева Алма Нураловна
|1967
|Директор ТОО «Корпорация Асыл-Арман»
|4
|Сулеева Анаркуль Амангельдиевна
|1976
|Главный редактор РҚА «Темірқазық-Ой»
|5
|Кенжекулова Жанат Затибековна
|1978
|ИП «Кенжекулова», директор
|6
|Шойбеков Нурымжан Аширбекович
|1978
|ИП «Арболит», директор
|7
|Жазыкбаева Жаннета Канаевна
|1971
|Уполномоченный по защите прав детей города Шымкент, советник акима города
|8
|Байболов Канат Сейтжанович
|1966
|Ректор Университета им. Ж.А.Ташенова
|9
|Утемисов Марат Бортаевич
|1977
|Директор по городу Шымкент АО «Bereke Bank»
|10
|Ашетаев Рустем Есимханович
|1983
|Работник ТОО «Woodern»
|11
|Көшербай Батырбек
|1967
|Директор ТОО «Company SK Group»
|№13 округ
|1
|Мулашиков Жалол Хусанжанович
|1991
|Методист аппарата акима Каратауского района
|2
|Сулайманов Лазиз Низамханович
|1980
|Директор школы ТОО «А.Құнанбаев», директор ТОО «SOUTHALUPLAST»
|3
|Юлдашев Алишер Бахадирханович
|1993
|Технический руководитель ТОО «Сайрам құрылыс»,
|4
|Байбосынов Жандос Қалдыбекұлы
|1997
|ТОО «Архстрой-2005» Инженер
|№14 округ
|1
|Рахметов Рысбек Узакбаевич
|1982
|АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» директор филиала
|2
|Байтугелов Берик Жолтаевич
|1962
|ТОО «Байтерек» Директор
|3
|Козбахов Шынгыс Лесбаевич
|1984
|ТОО «ЮГОЙЛPRO» директор
|№15 округ
|1
|Бибатыров Жангали Конысбекович
|1989
|ТОО «А.Р.Т. — Құрылыс» начальник участка
|2
|Конакбаев Муфтулла Кулмуратович
|1978
|Учредитель, директор ТОО ГК «Зияткер»
|3
|Нурсейтов Ерхан Куандыкович
|1972
|№31 ОСШ имени Терешкова, директор
|4
|Куашбаев Дулат Саттарович
|1988
|«Болашақ» ЖК директор
|5
|Дуйсеков Казыбек Хансейтович
|1961
|индивидуальный предприниматель
|6
|Бейсеуов Махамбет Абдезимович
|1968
|Главный врач на ПХВ «Городская поликлиника№1»
|7
|Равшан Такен Манарбекұлы
|1997
|Индивидуальный предприниматель
|№16 округ
|1
|Омар Абай Өсербайұлы
|1988
|Главный редактор информационно-познавательного портала «Кемел.кз»
|2
|Жанабаев Нурлан Смадиярович
|1979
|Областной фтизио-пульмонологический центр, врач мониторинга и оценки
|3
|Керимжанов Мерлан Абдрахманулы
|1986
|«Самрук қазына», «Жайлы мектеп», руководитель проекта
|4
|Джораев Ерлан Даткаевич
|1981
|Международный центр медиации, профессиональный медиатор
|5
|Карабеков Гани Ажидинович
|1968
|ТОО «Нурпромсервис» генеральный директор
|6
|Пернеева Аклима Ертайкызы
|1979
|Руководитель общественного благотворительного фонда «Ұлы Көш»
|7
|Мекенбаев Саян Керимбекович
|1973
|Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по видам борьбы №10 г. Шымкент. Директор
|8
|Джолбарисов Ербол Куанышбекович
|1977
|Индивидуальный предприниматель, член Общественного совета города Шымкент
|9
|Рустембеков Кенес Илясулы
|1961
|Индивидуальный предприниматель
|Всего 114 зарегистрированных