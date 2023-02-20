Самовыдвиженцы Шымкента. Кто претендует на депутатское кресло

Информация о регистрации кандидатов в депутаты городского маслихата по состоянию на 18.00 часов 18 февраля 2023 года.

Судя по списку, который предоставил ЦИК, самому молодому претенденту всего 23 года, а самый возрастной кандидат в депутаты отметил своей 72-летие. Итак, по одномандатным территориальным избирательным округам зарегистрированы 114 претендента.