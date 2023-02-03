Сбежавших из дома девочек нашли на съемной квартире

Полицейские в течение 3 суток искали двух пропавших несовершеннолетних девушек.

В полицию Туркестана обратились две женщины с заявлением. Они рассказали, что их дочери, одна из которых учиться в 10 классе, а другая в 9 классе, вышли из дома и обратно не вернулись.

Стражи порядка проверили развлекательные заведения и гостиницы, а также показывали фотографии без вести пропавших подростков водителям автобусов.

«Спустя трое суток поисков, девочек нашли обнаружили на съемной квартире в 1 микрорайоне областного центра. Таким образом, школьниц вернули в свои семьи. Как выяснилось, двое подростков сами сняли квартиру и три дня ночевали в ней. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. С родительницами провели профилактическую и разъяснительную работу», — пояснили в полиции Туркестанской области.

Стражи порядка призывают родителей быть внимательными к своим детям и проводить регулярные беседы.