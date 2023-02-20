Шокирующие кадры Турции глазами казахстанского фотографа

В пострадавшие от землетрясения районы отправился казахстанский фотокорреспондент редакции Tengrinews.kz Турар Казангапов.

Как рассказывает Турар, в районе Кахраманмараш, в 30-минутах езды от Газиантепа, появился большой аул из юрт. Это помощь братскому народу от казахстанцев. Дома кочевников стали временным убежищем для тех, кто по воле случая остался без дома. Многие турки даже выстроились в очереди и бронируют себе юрты, рассказывает издание.

В один из теплых, ясных дней местные казахи устроили обряд жертвоприношения «құрбан шалу». Зарезали барана и приготовили три казана плова.

А эти кадры уже разрушенных зданий в Кахраманмараше, под которыми люди похоронили десятки тысяч родных, домашних животных, документы и нажитое имущество.

Люди ежедневно пытаются найти хоть что-то уцелевшее.

Город очищают от завалов. По последним данным, в Турции погибли 40 тысяч человек, в Сирии 8,5 тысяч человек. Со дня трагедии прошло уже 2 недели.

Весь мир следит за реакцией властей Турции, тысячи иностранных спасателей и медиков выехали на место происшествия. Казахстан одним из первых оказал помощь братскому народу в виде сотрудников МЧС и гуманитарной помощи.