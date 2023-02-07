Шымкентские крестьяне получат дизельное топливо по льготной цене

В предстоящие весенне-полевые работы и в осенний сбор урожая шымкентских крестьян обеспечат дизельным топливом по льготной цене.

В этом вопросе никаких сложностей не возникнет, заверил руководитель Управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента Абунасыр Жанбатыров в ходе совещания, прошедшем в палате предпринимателей на тему «Недопущение дефицита горюче-смазочных материалов».

Абунасыр Жанбатыров, руководитель управления сельского хозяйства и ветеринарии города Шымкента:

«Одобрены заявки на выдачу тысяча тонн дизельного топлива по льготной цене, из них 500 тонн на весну, 500 тонн на осень. Три оператора определены. 1 литр дизельного топлива крестьянам будут отпускать по 200 тенге. Этот вопрос согласован между министерствами энергетики и сельского хозяйства».

К слову, Шымкентский нефтеперерабатывающий завод с 1 по 25 марта текущего года проводит плановый ремонт.