Спровоцировали сами. Сотрудникам Антикора дали 6 лет

Интересная история произошла в акимате Туркестанской области. Сотрудники Антикорупционной службы спровоцировали акимов сельских округов на взятки и сами же оказались на скамье подсудимых.

Два сотрудника Антикора запугивали акимат Жетысайского района и шантажом выманили у 7 сельских акимов взятки в размере 400-630 тысяч тенге. Такую сумму акиматовским пришлось заплатить за якобы успешную проверку.

После этого сельские акимы вместе с бухгалтером оказались на скамье подсудимых за дачу взятки.

В дело вмешалась Генеральная прокуратура и оправдала подозреваемых, усмотрев в действиях Антикора намеренную провокацию.

В результате Жетысайский районный суд Туркестанской области за совершение тяжкого должностного преступления приговорил 2 сотрудников Антикоррупционной службы к 6 годам лишения свободы, с лишением специальных званий.

Сейчас приговор обжалован осужденными и пока не вступил в законную силу. А тем временем, в генпрокуратуре напоминают, что согласно статье 15 Закона «Об оперативно-розыскной деятельности» запрещается сотрудникам органов уголовного преследования склонять и провоцировать граждан к совершению правонарушений.