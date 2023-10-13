Как война на Ближнем Востоке повлияет на экономику Казахстана?

Уже шестой день в Израиле продолжается война. Конфликт на Ближнем Востоке приковал внимание людей всего мира. Радикальная палестинская группировка ХАМАС осуществила крупномасштабное нападение на территорию Израиля. Число погибших после ударов Израиля по сектору Газа увеличилось до 1200, пострадавших более 6000 человек.

Стремительно растет число жертв. По последним данным, с обеих сторон погибли уже свыше двух тысяч человек. Министерство иностранных дел Казахстана выражает глубокую озабоченность, в связи с серьезным обострением палестино-израильского конфликта, повлекшим многочисленные жертвы среди мирного населения.

Политолог Жандос Сарсенбеков рассказывает, история конфликта на Ближнем Востоке давняя и продолжается она с середины XX века. По словам эксперта, в свое время израильтяне решили вернуть историческую территорию и завладели землёй, на которой жили палестинцы. В 1947 году недавно учреждённая организация ООН предложила новый план раздела оставшейся части Палестины на арабское и еврейское государства: Иерусалим и его окрестности должны были остаться под международным контролем. План был принят еврейскими лидерами и отклонён арабскими, которые в целом противились созданию еврейского государства, независимо от его площади.

Жандос Сарсенбеков, политолог: «Каждый человек, который родился в секторе Газа — это потенциальный террорист.

— Получается вот то, что Палестина напала на Израиль можно расценивать как теракт?

— Да, со стороны Израиля это теракт. То есть, они атаковали территорию Израиля. Если посмотреть это в историческом ракурсе, то они хотят вернуть свои территории, которые были отвоеваны евреями».

Крупнейшие авиаперевозчики мира приостанавливают полеты в Израиль. О таком решении уже объявили три американские компании и четыре европейские. Война поменяла планы многих.

Андрей Шаповалов, директор турфирмы: «Израиль интересен для тех людей, которые хотят туда поехать на лечение либо, чтобы встретиться с родственниками. Чаще всего это такие индивидуальные поездки, которые организовывались даже не через турфирмы. То есть, люди покупали билеты в авиакомпаниях и спокойно летали по своим делам в Израиль.

— Сколько в среднем стоит тур в Израиль?

— В среднем на двоих от 1,5 млн тенге и выше».

Сектор Газа сейчас находится на грани гуманитарной катастрофы. Израиль блокировал регион и прекратил поставки энергоресурсов. Местные жители остались без тепла и света, уже начались проблемы с водоснабжением и продовольствием. В ООН призвали немедленно прекратить блокаду. Но палестино-израильский вооруженный конфликт только набирает обороты, рассказывают эксперты.

Йенс Ларке, сотрудник управления ООН по гуманитарным вопросам: «Разрушение инфраструктуры и улиц затруднило передвижение групп гражданской обороны и медицинских работников, которые пытаются добраться до пострадавших. По данным Министерства общественных работ и жилищного строительства Газы, 790 домохозяйств были уничтожены и более 5300 серьезно повреждены. В настоящее время работа единственной электростанции на исходе. Возможно, ее хватит на несколько дней».

Активно покидают сейчас ближний восток и туристы, и мирное население. Прошлой ночью в аэропорт Алматы прибыли 166 человек, среди которых 42 иностранца. Все они решили покинуть Израиль из-за обострившегося конфликта. В министерстве иностранных дел, в свою очередь, заявили, что на текущий момент информация о погибших, пострадавших и взятых в заложники граждан Казахстана не поступала.

В министерстве национальной экономики говорят, что вооруженный конфликт на Ближнем Востоке не ударит по экономике Казахстана. Хотя не отрицают, что небольшое ослабление тенге есть, но оно проходит в рамках учтённого коридора.