День Победы в Шымкенте встречают два ветерана ВОВ

79-ю весну Победы в Шымкенте вместе с соотечественниками встречают ветераны Великой Отечественной войны Мураталы Толепбергенулы и Нина Егоровна Мосунова.

Уроженец села Жаскешу Мураталы Толепбергенулы 20 мая отметит свое 99-летие. В 18 лет он был призван на фронт. Боец с 1943 года воевал в рядах Советской Армии.

За проявленную отвагу в битве с немецкими захватчиками Мураталы был награжден орденом «Великой Отечественной войны» Второй степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы».

Боец участвовал в боях по освобождению стран Европы от фашистов. Вернувшись в 1950 году в родное село, устроился на работу в Тулкубасскую МТС.

В 2014 году ветерану была выделена квартира в административном-деловом центре Шымкента. Сегодня старик под опекой своих детей, внуков, правнуков.

Ветеран ВОВ Нина Егоровна Мосунова 9 марта текущего года скромно отпраздновала свой 100 летний юбилей. Проживает фронтовичка в Аль-Фарабийском районе.

Юная Нина в 1942 году по зову сердца добровольно отправилась на фронт. Во Вторую мировую войну она была телеграфистом, затем стала командиром отделения радистов.Во время тяжелых боев, отважная девушка несмотря ни на что стремилась быстро наладить связь. За проявленную отвагу Нина Мосунова была награждена боевыми орденами, медалями. В Шымкент Нина переехала в 1948 году. Создала здесь семью, добросовестно трудилась на предприятиях города.

Удивительная женщина, прожившая век, полна сил, занимается огородом, выращивает цветы у себя во дворе. Несмотря на ухудшение зрения не перестает читать газеты и журналы. Секрет долголетия Нины Егоровны -здоровый образ жизни, ее добрый нрав, жизнелюбие. Мы благодарны нашим ветеранам за мирное небо.