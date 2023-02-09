Срок предоставления налоговой отчетности истекает

Департамент государственных доходов по г.Шымкент напоминает налогоплательщикам, что 15 февраля 2023 года истекает срок представления налоговой отчётности за IV квартал и второе полугодие 2022 года.

Так, за 4-ый квартал 2022 года необходимо предоставить ФНО 200.00 «Декларацию по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу», ФНО 300.00 «Декларацию по налогу на добавленную стоимость», а так же ФНО 910 «Упрощенная декларация для субъектов малого бизнеса» за второе полугодие 2022 года.

Налогоплательщики вправе продлить срок представления налоговой отчётности при условии её представления в электронной форме, за исключением заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

Не продлевается срок налогоплательщикам с высоким уровнем рисков, кроме ИП, применяющих специальные налоговые режимы.

Для продления срока необходимо до его истечения через кабинет налогоплательщика либо через портал egov направить в орган госдоходов либо ЦОН уведомление по установленной форме.

В связи с чем, во избежание пиковых нагрузок, в Комитете госдоходов призывают не оставлять представление налоговой отчетности на последние дни.