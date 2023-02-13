Ущерб свыше миллиарда тенге: реальный срок изменили на условный

Главный финансист Шымкента, признанный виновным в «злоупотреблении должностных полномочий», обжаловал решение суда.

В мае прошлого года, суд признал виновным руководителя управления финансов в превышении служебных полномочий и приговорил к трем годам заключения. Экс-главный финансист, по данным суда, нанёс СПК Шымкент ущерб на 1 млрд 118 миллионов тенге. Обвиняемая сторона с решением суда осталась несогласна. После обжалования приговора, подсудимый ограничился условным сроком.

Алпысбай Налибаев, председатель Каратауского районного суда г.Шымкента

«Мы его признали виновным. Это дело действительно резонансное, но, все таки суд пришел к выводу, что его вина имеется. Хоть то и коллективное решение было, мы все равно признали его виновным. Просто здесь мы ему дали три года лишения свободы, только городской суд изменил приговор. Аппеляция изменила ему приговор на ограничение свободы».

По материалам дела, в конце 2019 года бывший главный финансист Шымкента, являясь членом совета директоров компании «СПК Шымкент», проголосовал за реализацию квартир в 9 новостройках. При этом на строительство указанного жилья было потрачено 4 миллиарда 800 миллионов тенге, тогда как по решению общего собрания, все квадратные метры, должны быть реализованы за 3 миллиарда 700 миллионов тенге. Уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления финансов было возбуждено в 2021 году. Следствие длилось 8 месяцев. Также к суду привлекли еще двоих из совета директоров акционерного общества СПК «Шымкент».