В Казахстан прибыл министр торговли Финляндии

Касым-Жомарт Токаев встретился с министром внешней торговли и содействия международному развитию Финляндии Вилле Скиннари.

По словам главы государства президент, за 30 лет развития дипломатических отношений Финляндия стала вторым по величине инвестором среди стран Северной Европы. Кроме того, на долю Казахстана приходится 90% торговли Финляндии со странами Центральной Азии.

Токаев выразил готовность оказать поддержку финским бизнесменам для стимулирования их инвестиций в Казахстан.

Вилле Скиннари в свою очередь сообщил, что в состав делегации прибывшей в Казахстан, вошли представители 15 крупных финских компаний, таких как Nurminen Logistics Plc, Nokia, EastCham Finland, Business Finland, Lamor, Wärtsilä Finland, PayIQ, EPSE и другие. В ходе предстоящих встреч планируется обсудить вопросы укрепления торгово-экономических связей.

Также министр объявил об открытии хаба при посольстве Финляндии в Астане, который будет обслуживать граждан Центральной Азии.

Сейчас в столице проходит встреча Вилли Скиннаре и Алихана Смаилова.