В Шымкенте таксист помог принять роды у пассажирки

Необычный случай произошел с таксистом в Шымкенте – он практически стал ассистентом на родах.

По словам Алиера Маккамова, водителя — партнера Яндекс Go, инцидент произошел с ним примерно в 6 вечера, когда он, как обычно, приехал по заказу. В салон села женщина с двумя маленькими детьми, а спустя несколько минут у нее начались схватки.

“Я предложил ей поехать в роддом, но она отказалась, сказала, что нужно ехать домой. Тогда я решил вызвать скорую и дожидаться ее приезда. В это время у женщины отошли воды”, – поделился водитель.

В итоге, пассажирка родила прямо в салоне автомобиля, а спустя время приехала машина скорой помощи. Мама и малыш здоровы, все закончилось хорошо.