В Туркестан съехались главы Палат Парламента стран Центральной Азии

На повестке вопрос укрепления стратегического сотрудничества стран Центральной Азии и роли Парламентов в этой работе. Планируют расширить сотрудничество на основе общего историко-культурного наследия.

Самая обсуждаемая тема на международном форуме — вопрос о трансграничных водных ресурсах, которая является проблемной для южных регионов Казахстана. Уже который год из-за сильных осадков в регионе происходят наводнения. В рамках этого форума должны решать использование трансграничных водных ресурсов, обеспечения экологической и энергетической стабильности.

«Потенциал Форума важно использовать для решения актуальных проблем региона – совместного использования трансграничных рек, обеспечения экологической и энергетической устойчивости, решения иных вопросов.

Усилия парламентариев можно было бы сосредоточить на общей для центрально-азиатского региона водной проблематике», — говорит Маулен Ашимбаев председатель Сената Парламента РК.

Обсудили на форуме и вопросы межрегиональной безопасности, а также работу совместных инфраструктурных и логистических проектов. Планируются наладить транзитно-транспортный потенциал, создание маршрутов поставок товаров из стран Центральной Азии.

Межпарламентский форум государств некая площадка для сверки часов и сближения позиций по внутрирегиональным вопросам. Спикеры уверены, что озвученные вопросы будут решены в ближайшее время. Следующий такой форум пройдет в 2024 году. Гостей будет принимать Узбекистан.