В Туркестане начали проводить сложнейшие операции на сердце

В городе открылось отделение кардиохирургии, где будут оперировать опасные патологии. Теперь пациентам не надо, как раньше, ждать очереди и ездить в мегаполисы.

Самое современное медицинское оборудование теперь под рукой, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Житель Туркестана Пернебай Жуманов приходит в себя после операции на сердце. Сегодня он проснулся с хорошим настроением и рад гостям. А ведь еще пару недель назад его мучили частые боли. Врачи причину нашли сразу и провели ювелирную работу по восстановлению нарушенного кровотока. Драгоценное время не было потеряно.

«Моё сердце буквально горело и с каждым днем всё больше и больше. Дышать даже тяжело было, ходить не мог. Это усиливалось. Врачи сделали операцию. Сейчас мне уже хорошо, иду на поправку», — говорит Пернебай Жуманов пациент.

Теперь у туркестанских кардиохирургов есть возможность проводить и высокотехнологические вмешательства. Новое оборудование позволяет врачам действовать быстро и безошибочно. В перечне возможностей нового ангиографа десятки современных функций. Для пациентов это бесплатно, в рамках социально медицинского страхования.

«До 2004 года в Казахстане проводили не больше двухсот, трехсот операций на сердце. Сейчас выполняется десять тысяч сложных хирургических вмешательств. Но это тоже немного, потому что в стране 19 миллионов человек. По статистике на 1 миллион населения приходится тысяча операций», — говорит Агзам Алмасулы кардиохирург.

В Туркестанской области зарегистрировано около 350 пациентов с пороком сердца, еще 2,5 тысячи — с заболеванием сосудов. Однако специалисты говорят, что статистика последнее время стала снижаться.

«Раньше мы возили таких пациентов в Алматы, Астану, Шымкент и оперировали. Теперь операцию будут делать в Туркестане. Здесь можно провести более 300 операций на сердце, головном мозге и конечностях», — говорит Марат Пашимов, руководитель управления общественного здоровья Туркестанской области.

Оснащение клиник региона продолжается. Современное медицинское оборудование получили центральные больницы в Сарыагашском и Сайрамском районах.