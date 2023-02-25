Ведущие специалисты «управделами президента» будут принимать шымкентских пациентов

Для жителей Шымкента хорошая новость, теперь ведущие специалисты столицы будут регулярно приезжать в мегаполис на регулярной основе. Глава города Мурат Айтенов и Алексей Цой подписали меморандум о сотрудничестве.

Что это даст нам с вами? Во-первых, наших врачей будут обучать проводить сложнейшие операции и в перспективе тяжелобольным пациентам не придется ехать за тысячу километров. Во-вторых, это повышение качества медицинских услуг в целом, обмен опытом, повышение квалификации местных врачей. В третьих, в рамках регулярных приездов ведущие специалисты клиники управделами президента будут принимать и консультировать пациентов. И это на бесплатной основе.

«Медицина в нашей стране развивается на хорошем уровне, что касается нашего города, к нам едут лечиться со всех регионов. Наше соглашение еще больше улучшит взаимодействие специалистов«, — сказал Мурат Айтенов аким г. Шымкента.

Подписание соглашения дает неограниченный срок жителям города на возможность получать бесплатные консультации врачей, услуги по санаторно-курортному лечению и медицинской реабилитации, а при необходимости, лечение тяжелобольных.

«Нами реализуются образовательная, научно-исследовательская работа, проводятся санитарно-эпидемиологические исследования, активно ведется поиск и внедрение в практику инновационных методов, а также их трансферт в практическое здравоохранение республики. Только за последние 3 года специалистами клиник имплементированы и впервые внедрены в практику Казахстана более 150 новых технологий. Более 130 граждан области уже получили медицинскую помощь, санаторно-курортное лечение и реабилитацию в организациях Медицинского центра«, — сказал Алексей Цой, руководитель Медицинского центра УДП РК.

В рамках меморандума столичные врачи прибыли в Шымкент, где не только проконсультировали жителей, но и провели сложные операции.