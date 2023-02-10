Южные врачи готовятся отправиться в зону бедствия

Чужой беды не бывает. Врачи Туркестанской области готовы оказать экстренную помощь пострадавшим от разрушительного землетрясения в Турции.

В состав бригады медиков вошли специалисты, востребованные для работы в зоне стихийных бедствий. В их числе терапевты, ортопеды, нейрохирурги и неврологи.

Жанболат Дильдабеков, главный врач областной клинической больницы:

«Попросили пять специалистов, но вызвались девять — из нашего региона и областной клинической больницы. Все медики, которых мы готовы отправить в Турцию, высококвалифицированые и обученые специалисты».

В бригаде врачей, которая по просьбе турецкой стороны может оперативно вылететь в пострадавшие районы, специалисты с опытом от 3 до 26 лет. Все владеют турецким и английским.

Аслан Полатов, ортопед:

«Мы не раз доказывали, что можем работать во время чрезвычайных ситуаций. У ортопедов и ревматологов большой опыт работы с травмами. Мы активно работали в Арыси, когда произошли взрывы. Врачи всегда готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим. Мы настроены сделать всё, что от нас зависит».

На беду откликнулись и шымкентские медики. По данным управления здравоохранения. Пять специалистов готовы в любой момент вылететь в зону бедствия.