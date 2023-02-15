Жители мкр. Туран не могут получить все госуслуги в ЦОНе

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкент сообщает, что для жителей нового 5-го района оказание услуг в ЦОНах доступно не в полном объеме.

Причина в том, что «Туран» только образовался и ему еще не присвоили код налогового органа (КНО), который находится на регистрации в Департаменте государственных доходов. Как только присвоят КНО, жители смогут получать все госуслуги.

Отметим, что на данный момент для граждан недоступны такие виды услуг, как получение водительских прав, регистрация/перерегистрация автомобиля, государственная регистрация юридических лиц, выдача иностранцам и лицам без гражданства разрешения на временное проживание в Республике Казахстан, услуги назначению социальных выплаты и назначение социальной помощи.