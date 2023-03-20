Администраторов сайта с интим-услугами задержали в Шымкенте

Туркестанские полицейские установили администраторов рекламных страниц по предоставлению интим-услуг.

Ими оказались жительницы Шымкента. Выяснилось, что они вербовали девушек для занятия проституцией, создавали их личные страницы на сайте Kyzdar.net с описанием интимных услуг и их расценок.

Затем, арендовывали квартиры в Туркестане и Кентау, замаскировав их под «массажный салон», и организовали притон для оказания интим-услуг.

Женщины получали от девушек легкого поведения 50% незаконного дохода.

При обыске у них изъяли денежные средства, тетради, телефоны и другие вещественные доказательства.

В полицию доставлены 5 девушек легкого поведения, жительницы Шымкента и Туркестанской области. Сейчас проводится досудебное расследование.