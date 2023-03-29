Без электричества и интернета живут сельчане и бьют тревогу

Отсутствием инфраструктуры возмущены жители села Таскудык Сарыагашского района. По словам местных жителей, поселок годами находится в запущенном состоянии.

Электрические столбы здесь были установлены больше 60-ти лет назад и изрядно обветшали. Вечера, по словам сельчан, они коротают без света. Из-за перебоев с электричеством, стала чаще ломаться бытовая техника, жалуются местные жители.

Асилбек Балкыбеков, житель села Таскудык:

«Если начинается ветер, у нас свет гаснет. В селе у нас все старое и ветхое, поэтому свет у нас часто выключается. Из-за этого у нас бытовая техника выходит из строя.

У нас вода тоже привязана к свету. Когда гаснет свет, воды нет автоматически».

Добраться до поселка — то ещё испытание! Единственный мост на въезде в населенный пункт смыли проливные дожди. Недовольны сельчане и качеством интернета.

Мурат Кожабеков, житель села Таскудык:

«Нам нужно заходить в кунделик кз, а мы не можем. Чтобы пользоваться интернетом, нам нужно подниматься на возвышенность. На данный момент интернет мы получаем из соседнего села. А так у нас связи не было бы — от слова совсем».

За некачественный интернет оператора связи оштрафовали. А на решение проблемы с заменой водопровода потребуется время, заявляют чиновники.

Зайырбек Маликов, аким Алимтауского сельского округа:

«Ресурсы подземных вод не изучены, питьевая вода не введена по этой причине. Проект будет готов в этом году, работы начнутся в следующем. Чтобы подключить водопровод, необходимо время».

По данным местного акимата, на строительство моста и дорог, денег в бюджете пока не предусмотрено. Говорить о сроках замены ветхих электрических столбов чиновники тоже не берутся.