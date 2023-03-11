Дежурный СпецЦОН Шымкента работает по новому адресу

С 11 марта Дежурный СпецЦОН города Шымкент будет работать по новому адресу.

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент сообщает, что дежурный СпецЦОН ранее располагавшийся по адресу ул. мкр. Достык, 2343/1 теперь будет работать по новому адресу – 196 квартал, 381/1.

График работы дежурного СпецЦОНа: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед. В субботу – с 9:00 до 13:00.

К слову, заменить водительское удостоверение, переоформить авто, выбрать номерной знак, поставить на учет, можно на портале eGov, а также через мобильные банковские приложения Kaspi и Halyк Homebank.