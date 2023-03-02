Дежурный ЦОН сменил адрес

С 2 марта Дежурный ЦОН Шымкента будет работать по новому адресу.

В филиале ГК «Правительство для граждан» по Шымкенту сообщили, что дежурный ЦОН ранее располагавшийся в отделе №1 по адресу ул. Мадели Кожа, 1/16 теперь будет работать по новому адресу – ул. Джангильдина, 15 А

График работы дежурного ЦОНа: с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, без перерыва на обед. В субботу – с 9:00 до 13:00.

Адрес дежурного спецЦОНа остается прежним – мкр. Достык, 2343/1. СпецЦОН работает в будни с 9:00 до 18:00, в субботу с 9:00 до 13:00.

К слову, получить госуслуги можно онлайн через приложение «Мобильный ЦОН», Telegram-бот @Kenes1414Bot, портал eGov.kz и мобильное приложение eGov mobile.