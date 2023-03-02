Министр просвещения встретился с шымкентскими студентами

Главный педагог страны Гани Бейсембаев возложил цветы к памятнику «Ұстазға тағзым» в Шымкенте, отдав дань уважения представителям важнейшей профессии.

Министр просвещения знакомится с оснащённостью государственного вуза, в котором готовят будущих учителей. Здесь студенты реализуют научные проекты, демонстрируя достижения на республиканских и международных конкурсах.

В педагогическом университете Шымкента обучаются свыше 7 тысяч казахстанских и зарубежных студентов. С выпускниками вуза речь заходит о важности повышения качества образования в аулах, министр просвещения делится собственным опытом и секретами одновременно сложной и важной профессии.

Гани Бейсембаев, министр просвещения РК:

«В 2019-ом году президент принял закон о статусе учителей в Казахстане. Это один из важных законов принятый Касым-Жомартом Токаевым после того, как он стал президентом. Таким образом наш президент показывает свое уважение и доверие педагогам. Тогда Касым-Жомарт Кемелевич пообещал, что у педагогов увеличится зарплата, его обещание полностью исполнилось, и в этом году учителя начали получать на 25% больше. Помимо этого казахстанских учителей начали награждать за их неоценимый вклад. Помимо этого хочу сказать, что нужно уделять внимание школам в сёлах, в аулах много самородков».

Студенты интересовались проблемами в современных школах. Поднимали вопросы устаревших методов в образовании, ненормированного рабочего графика учителей и взаимодействия педагогов с родителями школьников.