О погоде в Шымкенте в ближайшие дни

Весна сначала приходит в Шымкент, остается ненадолго и только потом колесит по стране.

Так говорят многие жители южного мегаполиса, а гости, побывавшие тут хотя бы раз, окончательно и бесповоротно влюбляются в мягкий климат. И если у нас весна уже вошла в свои права, поднимая столбики термометров до +25 градусов, то на севере все еще сохраняются морозы до -12 градусов.

Впрочем, ясные и теплые дни ожидают шымкентцев и в предстоящую неделю. Воздух стабильно будет прогреваться до +17-20 градусов. Завтра, 18 марта, ожидается солнечная погода, +17-18 градусов. 19 марта воздух прогреется до 19 градусов тепла. Дожди ожидаются только в один день — в понедельник, все остальное время погода будет располагать к пешим прогулкам и гуляниям на свежем воздухе.

К слову, о предстоящих мероприятиях в южном мегаполисе подробнее можно прочитать тут.