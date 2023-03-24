Областное управление здравоохранения возглавил Асхан Байдувалиев

Экс-глава управления здравоохранения Шымкента и Атырауской области Асхан Байдувалиев возглавил облздрав, передает корреспондент OTYRAR.

Из Атырауской области в Туркестанскую на должность главы управления здравоохранения перешел Асхан Байдувалиев. Это врач-уролог с большим стажем. кандидат медицинских наук. Он заменит на этом посту Марата Пашимова, который на днях заявил о своем уходе. Также ранее Асхан Байдувалиев возглавлял управление здравоохранения Шымкента.

Справочно: Асхан Байдувалиев — выпускник Казахского национального медицинского университета имени С. Ж. Асфендиярова, начинал свою карьеру ассистентом кафедры урологии и острой нефрологии. Был директором Карасайской районной поликлиники Алматинской области, руководителем управления здравоохранения Алматинской области, руководителем центра дополнительного профессионального образования Казахского национального медицинского университета имени С. Ж. Асфендиярова.

Занимал должность директора департамента по клинической работе Казахского национального медицинского университета имени С. Ж. Асфендиярова, руководителя управления здравоохранения г. Шымкент. С октября 2020 года возглавлял управление здравоохранения Атырауской области. На днях был назначен на аналогичную должность в Туркестанской области.