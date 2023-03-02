Предотвратить суицид удалось полицейским в Туркестанской области

Инцидент произошел в 23:30 на трассе «Алматы-Термез». Во время патрулирования, полицейские заметили на пешеходном мосту мужчину, который собирался спрыгнуть.

Счет шел на секунды, полицейские быстро поднялись на мост и приблизились к мужчине, к ним присоединился один из жителей, который начал отвлекать мужчину разговорами.

В момент полицейские схватили повисшего на мосту гражданина за руку и силой притянули к себе и увели в безопасное место.

Выяснилось, что мужчина был в нетрезвом состоянии из-за семейной ссоры и решил пойти на необдуманный поступок.