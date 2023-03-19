Призер Олимпийских игр проголосовал в Шымкенте

Голосуют за будущее и известные шымкентские спортсмены.

Бронзовый призёр Олимпийских игр в Токио, каратист Дархан Асадилов, уже сделал свой выбор. По словам спортсмена, он пропустил выходные в ауле с родителями, но не упустил возможности поучаствовать в важном политическом событии страны.

Дархан Асадилов каратист, бронзовый призер летних Олимпийских игр 2020 года:

«Я пришел голосовать в 11 часов утра. По моему мнению, депутат должен служить стране и народу. Депутаты должны всегда помогать народу и поддерживать людей. Свой выбор я сделал довольно легко. Большинство кандидатов на моем участке — мне известны. Я верю в них, надеюсь что избранники народа будут работать на совесть. Я сделал свой выбор, чтобы наш Шымкент развивался!».