Пропавшая девочка упала в воду: ДП Туркестанской области

Пропавшая еще 25 марта Инжу Ескермес по последним данным, упала в воду и не смогла выбраться, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в Департаменте полиции Туркестанской области. Вот уже 5 дней девочку ищут полицейские, волонтеры, представители учебных заведений. К поискам подключили дроны и служебных собак. Пересмотрев все записи видеонаблюдения, оказалось что Инжу Ескермес в тот вечер играла во дворе со своей подругой, а после ушла по дороге в сторону канала.

«В результате разговоров с соседской девочкой, которая играла с Инжу, выяснилось, что они пошли к каналу. Девочка захотела потрогать воду, случайно упала и выбраться уже не смогла. Сейчас полиция составила новый план поисков и вызвала представителей МЧС. Поиски продолжаются», — прокомментировали в ДП Туркестанской области.