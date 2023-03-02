Сдерживать цены и не допустить дефицита намерены в минторговле

Цены на продукты будут сдерживать, а также дефицита на продовольственные товары не будет.

В Шымкент прибыл министр торговли и интеграции – заместитель премьер-министра Серик Жумангарин. На встрече с представителями бизнеса Жумангарин пояснил, что вопросы адресованные ему во время январского визита держит на контроле, многие из которых уже удалось решить.

В интервью с журналистами Серик Жумангарин пояснил, что в Казахстане не ожидается роста цен на продукты питания, а чтобы избежать незаконных повышений, будут работать специальные группы.

«Мы планировали эффекта снижения цен, но пока добились только того, что у нас нет резкого роста. Сейчас в стране нет ценовых всплесков. В начале были проблемы с луком, там уже сглажены. Скоро проведем совещание и увеличим на март месяц объем продукции. Будем обсуждать резкое разбронирование. Мы попытаемся перенасытить рынок плодоовощной продукцией. Март месяц для нас очень важен, так как самая большая инфляция была февраль-март месяцы. Мы с января по февраль получили 14% инфляции. Я надеюсь, что нам удастся избежать инфляции», — говорит министр торговли и интеграции, заместитель премьер-министра Серик Жумангарин.

Министр торговли и интеграции, заместитель премьер-министра Серик Жумангарин отметил, что проблем с дефицитом продуктов питания в Казахстане не будет.