СпецЦОН Шымкента поменял свой адрес

Дежурный спецЦОН города Шымкента будет работать по новому адресу

Филиал Госкорпорации «Правительство для граждан» по городу Шымкенту сообщает, что дежурный спецЦОН, ранее располагавшийся по адресу мкр. «Достык», 2343/1, теперь будет работать по новому адресу – 196-й квартал, 381/1.

График работы дежурного спецЦОНа: с понедельника по пятницу, с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед; в субботу – с 9.00 до 13.00.

К слову, заменить водительское удостоверение, переоформить авто, выбрать номерной знак, поставить на учет, можно на портале eGov, а также через мобильные банковские приложение Kaspi и Halyk Homebank.