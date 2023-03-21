СЮЖ Открытие нового туристического сезона состоялось в Туркестане

В Туркестане состоялась церемония открытия туристического сезона.

Церемония открытия туристического сезона проходит в комплексе «Караван сарай». Организаторы рассказывают руководителям Туркестанской области об исторических памятниках региона. А таких культурно-исторических мест сегодня насчитывается более 1200.

В этом году исполняется 5 лет со дня образования Туркестанской области. За этот период на развитие сферы туризма было привлечено более 300 млрд тенге инвестиций. Как отметил глава области, в регионе ведётся постоянная работа в целях процветания региона.

«В 2021 году город Туркестан был признан духовной столицей тюркоязычных стран. Как вы знаете, во время визита в наш регион. Глава государства отметил, что город Туркестан заслуживает особого статуса. Сейчас мы работаем над превращением города Туркестана в духовно-исторический центр, и уже готовится для этого соответствующий документ», — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

По случаю открытия туристического сезона, в небо запустили яркие воздушные шары, желающие могли увидеть окрестности Туркестана. На подмостках исторической части города, прошли костюмированные представления и концерт местных артистов. А в заключении торжественного события специалисты, внёсшие вклад в возрождение города, были награждены благодарственными письмами.