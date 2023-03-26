Тело 4-летней девочки нашли в реке Арысь

В Туркестанской области найдено тело пропавшей ранее 4-летней девочки. Спасатели извлекли ее тело 26 марта в послеобеденное время, передает корреспондент OTYRAR.

Как стало известно, 17 марта в селе Енбек несколько родственниц отправились на речку Арысь. Тогда 4-летняя девочка по неосторожности упала в воду, ее унесло течением. Поисками занимались спасатели, полицейские области и волонтеры. Тело было найдено лишь на 10-ый день поисков в Сайрамском районе в селе Арыс.

Фото с места происшествия. Вот здесь было найдено тело девочки.

Редакция OTYRAR выражает глубокое соболезнование семье и родным погибшего ребенка.