Убийцу женщины нашли спустя 25 лет за границей

Казахстанских преступников задерживают за границей. Они совершают преступления на территории нашей республики, а затем скрываются за рубежом.

Поиск ведется совместно с правоохранительными органами государств участниц СНГ, а также организацией международной уголовной полиции Интерпола, в которую входят 195 стран.

«На сегодня за пределами Казахстана задержано и установлено 15 уголовных преступников, в том числе один скрывавшийся более 25 лет от органов правосудия за совершение убийства женщины«, — говорит Куаныш Ибрашев, старший оперуполномоченный по ОВД департамента криминальной полиции МВД РК.

С начала этого года на территории страны задержано 416 преступников, которые подались в бега. Четверо из них совершили убийства, 24 оказались причастны к разбойным нападениям и грабежам.

«Относительно розыска без вести пропавших лиц, отмечаем, что органы внутренних дел на любой сигнал о безвестном исчезновении реагируют незамедлительно. В текущем году в полицию поступило порядка 1600 сообщений о без вести пропавших, в том числе 596 в отношении несовершеннолетних, на поиски которых затрачиваются огромные силы и средства, а также время, так как многие из них скрываются умышленно», — говорит Куаныш Ибрашев, старший оперуполномоченный по ОВД департамента криминальной полиции МВД РК.

Специалисты предупредили о новой схеме обмана. В интернете распространяется информация, что некоторые казахстанцы якобы получили уведомления от имени правоохранительных органов о блокировании компьютера или гаджета за посещение сайтов с порнографией. Людям предлагают оплатить штраф, пополнив баланс абонентского номера через мобильные приложения либо банковские терминалы.

«Это одна из мошеннических схем. Правоохранительные органы не имеют отношения к таким уведомлениям. Все действия полицейских строго регламентированы действующим законодательством. Процедура наложения взысканий законодательно урегулирована и не предусматривает оплату штрафов переводом на баланс мобильного телефона, либо банковский счет граждан», — говорит Шугыла Турлыбек, официальный представитель МВД РК.

Тех, кто пострадал от мошенников, просят сделать скриншот переписки, сохранить чеки и обратиться с доказательствами в полицию. Мошенников ждет суровое наказание.