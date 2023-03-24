«Умную» ферму изобрел школьник из Туркестанской области

Шестиклассник изобрел прибор, с которым можно управлять фермой удаленно, передает OTYRAR.

О необычном ноу-хау рассказали в пресс-службе Министерства просвещения.

Умная” ферма – это часть исследовательского проекта ученика 6 класса школы № 6 Толебийского района Туркестанского области Ельдоса Елу.

Весь рабочий процесс в макете фермы автоматизирован. Прибор позволяет управлять работой на ферме удаленно, что экономит время фермера и снижает его нагрузку. Идею школьника создать такой проект поддержала учитель информатики Айгуль Шахаманова.

При работе Ельдос использовал компьютерную программу для быстрого создания и обработки трехмерной графики.

«Ультразвуковой датчик улавливает приближение человека или животного к «умной» ферме, с помощью серводатчика шлагбаум поднимается и через несколько секунд закрывается. Устройства, синхронизированные с датчиками на ферме, обеспечивают своевременную подачу корма и воды животным, ночное освещение и передвижение скота. «Умной» фермой можно управлять через мобильное приложение», — рассказал Ельдос Елу.

Проект школьника занял первое место в районном этапе и второе место в областном этапе конкурса научных проектов.