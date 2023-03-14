Уникальный музей XVIII века требует срочного ремонта

В духовной столице страны в городе Туркестане находится старинное здание, которому более двухсот лет.

Мечеть-медресе уроженец села Карнак Туркестанской области превратил в музей. За 40 лет было собрано около трех тысяч экспонатов, которые доказали, что древний Карнак был одним из центров просвещения. Сегодня тысячи туристов посещают музей с многолетней историей.

Это здание было построено в 1789 году как мечеть-медресе. До 1917 года здесь обучались местные жители. Позже в нём размещался детский дом для детей-сирот. Эта веха продолжалась недолго и вскоре объект оказался заброшенным. Сейчас в здании с многовековой историей находится народный музей, созданный жителем села Карнак, историком Бекташем Мырзаевым, Он и собрал здесь исторические реликвии региона.

«Здесь в своё время учился предок Мухтара Ауэзова — Бердыкожа. Здесь же получали знания Шортанбай и Молда Муса. Вся интеллигенция получала образование здесь в Карнаке», — говорит житель села Карнак Толкын Сайтымуратов.

«У нас было 25 мечетей, 6 медресе. Здесь учились многие люди из Узбекистана и разных регионов Казахстана. Нам оказывали помощь в реставрации разные люди и организации. Мы восстанавливали здание музея и по программе охраны культурного наследия. Так мы его и спасли»,— добавляет председатель фонда музея «Шаммат-Ишан» Ануар Мырзаев.

Сейчас в музее хранится более двух с половиной тысяч исторических артефактов средневековья. Большое количество оружия и инструментов, керамические и медные кувшины, украшения. Всё это свидетельствует о том, что жители Карнака в древние времена владели мастерством изготовления металлов, ремёслами а так же развивали земледелие. Чтобы увидеть старинное здание и полюбоваться ценными экспонатами, музей ежегодно посещают около 5 тысяч туристов.

«В нашей музейной коллекции есть ценные экспонаты из глины, керамики, латуни и меди. У нас есть украшения которые носили наши бабушки на свадебных церемониях. Есть так же в музее мечи и шлемы», — рассказывает сотрудник музея Токтамурат Абдалихов.

Однако сотрудников музея беспокоит нынешнее состояние старинного здания. Из-за неисправности системы отопления из купола льёт вода. Стены тоже пропитаны влагой. И теперь местные жители беспокоятся о том, как долго устоит медресе и многовековая мечеть, если не заняться реставрацией.