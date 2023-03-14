Ледовый дворец появится в Туркестане

Строительство ледового дворца в Туркестане подходит к концу, об этом сообщает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

Работы планируют завершить уже в апреле. Дворец рассчитан на 1200 мест. Материалы для строительства заказывали прямиком с Италии, говорят специалисты. А благодаря финской технологии форму площадки можно менять автоматически.

Такое новшество позволит заниматься здесь сразу несколькими видами зимнего спорта: хоккеем, фигурным катанием и детским шорт-треком. Длина катка — 60 метров, ширина — 30.

«Туркестанский ледовый дворец не имеет аналогов в Казахстане. Здесь будет своя трансформационная площадка. То есть, если вам нужно поле для фигурного катания ширина катка изменится на 30 метров, а если играть в хоккей, то на 26. Работы приблизительно закончим 25 апреля», — говорит Саят Курманов, главный инженер строительной компании.

Кроме того, свои двери распахнёт и школа-интернат «Дарын» на 700 мест. На площади в пять гектаров возводят учебные корпуса и современное общежитие на 500 мест. У школьников будет своя мастерская, просторная столовая и современный спортзал.

«Вообще, все основные работы тут завершены. Ждём потепления, чтобы закончить наружную отделку. Затем займёмся благоустройством и приступим к оснащению школы. Большое новоселье жители Туркестана справят уже этим летом», — говорит Байдулла Оразбек, заместитель акима г. Туркестана.

Строительство более 30-ти многоэтажных домов подходят к концу. А до конца года собственными квадратными метрами обеспечат более 4-х тыс. семей областного центра.